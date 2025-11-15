x
15 ноября 2025
|
последняя новость: 17:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 ноября 2025
|
15 ноября 2025
|
последняя новость: 17:31
15 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Исследователи разработали сорт томатов, устойчивый к холоду

Исследования
время публикации: 15 ноября 2025 г., 16:54 | последнее обновление: 15 ноября 2025 г., 17:30
Исследователи разработали сорт томатов, устойчивый к холоду
Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Исследователи из Барселонского университета достигли значительного прогресса в улучшении урожайности томатов в холодных климатических условиях. Они выявили и увеличили уровень ключевых молекул, называемых гликозилированными стеролами (ГС), которые находятся в клеточных мембранах растений. Эти молекулы помогают томатам противостоять низким температурам, при этом не мешают их росту и развитию.

Томаты, как растения тропического происхождения, крайне чувствительны к холодным температурам, особенно в диапазоне от 0 до 12 °C. Оптимальные условия для их роста – температура от 20 до 28 °C, и снижение температуры до 10-12 °C негативно влияет на их развитие.

Ранее большинство исследований устойчивости растений к холоду фокусировались на том, что гликозилированные стеролы были лишь второстепенными компонентами в мембранах клеток. Однако в томатах и других растениях семейства Пасленовые эти молекулы преобладают в мембранной структуре. Исследования показали, что гликозилированные стеролы играют ключевую роль в восприятии холода и активации защитных молекулярных механизмов.

Для проверки этой гипотезы команда исследователей использовала трансгенные растения сорта MicroTom. Они увеличили уровень глутамата натрия путем сверхэкспрессии фермента SlSGT2 и снизили его выработку путем подавления фермента SlSGT1. Эти два фермента участвуют в синтезе глутамата натрия. Результаты эксперимента оказались ярко выраженными: растения с избыточной экспрессией SGT2 и повышенным уровнем гликозилированных стеролов (GS) показывали значительно лучшую устойчивость к холоду, а растения с подавленным SlSGT1 и пониженным уровнем GS, наоборот, становились более чувствительными к холоду.

Основным механизмом устойчивости является то, что высокий уровень гликозилированных стеролов помогает стабилизировать плазматическую мембрану. Более того, эти молекулы обеспечивают растению своего рода "предварительную" реакцию на стресс, позволяя растению реагировать на холод еще до его непосредственного воздействия.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 21 июля 2025

Скрытые мутации томатов, найденные израильскими учеными, меняют селекцию и генную терапию