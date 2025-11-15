Ученые научили шмелей понимать азбуку Морзе

В последние годы ученые все больше удивляются когнитивным способностям шмелей. Оказывается, они не только собирают пыльцу, но и могут работать в команде, а также обучать друг друга решению задач, которые раньше считались слишком сложными для их маленьких мозгов. Некоторые другие виды пчел также продемонстрировали умение понимать и использовать базовые математические концепции.

Навык различения продолжительности сигналов важен для животных в разных ситуациях: при поиске пищи, спаривании или избегании хищников. Исследователи из Лондонского университета королевы Марии в Великобритании решили проверить, способны ли шмели определять длину световых импульсов – кратких и длинных, которые используются в азбуке Морзе – и разработали для этого специальный эксперимент.

Сначала пчел помещали перед экраном на небольшой арене для кормления, где они видели два мигающих огонька: один светился дольше, другой – короче. В одном эксперименте длительные импульсы длились 5 секунд, а короткие – 1 секунду, тогда как в других тестах использовали 2,5-секундные мигания для длинного сигнала и 0,5-секундные – для короткого.

Одной из длительностей соответствовала сладкая награда, любимая пчелами, а другой – горькое вещество хинин, которое они избегают. Разные группы шмелей получали разные сочетания сигналов и наград. На первом этапе эксперимента исследователи выясняли, какая длительность светового сигнала ассоциируется с сахаром, а какая – с хинином. Насекомые перемещались по лабиринту в поисках лакомства, пока не достигали успеха – 15 правильных выборов из 20 попыток. Затем проверяли, действительно ли насекомые усвоили временную закономерность, полностью убрав вознаграждение. Это позволяло исключить возможность того, что они ориентировались на запах сахара или другие подсказки.

Даже без награды шмели чаще выбирали длительность, которая ранее была связана с сахаром, чем можно было бы ожидать случайно. Это указывает на то, что они способны различать короткие и длинные световые импульсы.