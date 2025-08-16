Связь человека с природой за 200 лет сократилась на 60%. Новое исследование

Согласно исследованию, с 1800 года связь людей с природой ослабла более чем на 60%, что отражается в почти полном исчезновении из книг таких природных слов, как "река", "мох" и "цветок". Компьютерные модели прогнозируют дальнейшее снижение этой связи без масштабных политических и общественных изменений, среди которых ключевыми считаются раннее приобщение детей к природе и значительное озеленение городских территорий.

Ученые из Университета Дерби, специализирующиеся на изучении взаимодействия человека с природой, проанализировал 220 лет изменений, учитывая уровень урбанизации, сокращение дикой природы в жилых районах и, главное, утрату родителями способности передавать детям любовь к природе. В статье, опубликованной в журнале Earth, они показали, что исчезновение естественных слов из книг достигло пика в 1990 году – 60,6%. Моделирование указывает на продолжающееся "угасание опыта": будущие поколения все больше отдаляются от природы из-за роста застройки и утраты семейной передачи природных знаний. Другие исследования подтверждают, что связь родителей с природой – самый сильный фактор, влияющий на близость ребенка к окружающему миру.

Еще одним вызовом для восстановления связи с природой является необходимость преобразовать систему дошкольного образования и городскую среду в ближайшие 25 лет, как показало моделирование. Если эти меры будут реализованы, связь людей с природой начнет устойчиво расти и поддерживаться сама по себе. Исследователи подчеркнули, что масштаб необходимых общественных изменений может оказаться менее устрашающим, чем кажется, поскольку текущий уровень связи с природой очень низок.