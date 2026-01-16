Ученые восстановили геном шерстистого носорога, съеденного волком ледникового периода

Ученым впервые удалось извлечь ДНК и реконструировать геном шерстистого носорога из фрагмента непереваренного мяса, найденного в содержимом желудка останков щенка, обнаруженных в вечной мерзлоте возле села Тумат, сообщает Reuters. Полученные генетические данные помогли лучше понять судьбу этого крупного рогатого травоядного, приспособленного к холодному климату и некогда широко распространенного в Северной Европе и Азии.

Ученые сопоставили геном этого носорога с ДНК еще двух представителей того же вида, живших примерно 18 000 и 49 000 лет назад, чтобы проследить, как менялась генетика вида со временем. Анализ показал, что шерстистые носороги сохраняли хорошее генетическое состояние вплоть до окончания ледникового периода, а затем, вероятно, столкнулись с резким спадом численности. Предположительно это произошло из-за потепления климата, которое привело к исчезновению их привычной среды обитания – степной тундры. В частности, восстановленный геном не содержит признаков близкородственного скрещивания, что говорит об отсутствии длительного упадка популяции на тот момент. При этом другие исследования указывают, что шерстистый носорог вымер около 14 000 лет назад – всего через несколько сотен лет после жизни изучаемой особи.

Шерстистый носорог, известный в науке как Coelodonta antiquitatis, впервые появился в палеонтологической летописи около 600 тысяч лет назад. К концу последнего ледникового периода он оказался среди многих крупных млекопитающих, которые вымерли, – вместе с шерстистыми мамонтами, саблезубыми кошками, мастодонтами и гигантскими наземными ленивцами. Эти виды столкнулись с резкими изменениями среды обитания из-за потепления климата, а также с возрастающим давлением со стороны охотящихся людей.

Шерстистый носорог был массивным животным и достигал примерно двух метров в высоту. Его тело покрывала густая длинная шерсть, что помогало выживать в холодном климате. У животного было два рога, выраженный горб на спине, плотное телосложение и сравнительно короткие ноги. Питался он в основном травой и низкорослой растительностью, приспособленной к холодным и сухим условиям.

По размерам шерстистый носорог значительно превосходил своего ближайшего современного родственника – суматранского носорога. При этом анализ генома показал отсутствие признаков близкородственного скрещивания, которые обычно сопровождают длительное и постепенное сокращение численности, как это наблюдалось у последних популяций шерстистых мамонтов, существовавших значительно позже.