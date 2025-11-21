Из шерстистого мамонта выделена древнейшая в мире РНК

Ученые из Стокгольмского университета впервые успешно извлекли и расшифровали молекулы РНК шерстистых мамонтов, которые жили в ледниковый период. Эти РНК-последовательности – самые древние из всех когда-либо найденных и происходят из тканей мамонтов, сохранившихся в вечной мерзлоте Сибири на протяжении почти 40 000 лет. Исследование, опубликованное в журнале Cell, демонстрирует, что не только ДНК и белки, но и РНК могут сохраняться в течение тысячелетий, открывая новые возможности для изучения биологии исчезнувших видов.

Изучение древних генов и того, как они активируются, играет ключевую роль в понимании биологии и эволюции вымерших видов. На протяжении многих лет ученые расшифровывали ДНК мамонтов, чтобы восстановить их геномы и следить за их эволюцией. Однако молекулы РНК, которые отражают активность генов, оставались вне досягаемости. Считалось, что РНК слишком хрупка, чтобы сохраняться долго, и не может выжить даже несколько часов после смерти, что, вероятно, сдерживало исследователей от изучения этих молекул у мамонтов и других исчезнувших животных. Тем не менее, ученым удалось выделить специфические для тканей паттерны экспрессии генов из замороженных мышечных образцов мамонта Юки, который погиб около 40 000 лет назад. Из более чем 20 000 генов, отвечающих за синтез белков у мамонтов, не все оказались активными. Обнаруженные молекулы РНК кодируют белки, отвечающие за сокращение мышц и регуляцию метаболизма в условиях стресса.

Также были выявлены признаки клеточного стресса, что неудивительно, учитывая, что согласно предыдущим исследованиям, незадолго до своей смерти Юка стал жертвой нападения пещерных львов. Ученые также обнаружили множество молекул РНК, которые регулируют активность генов в образцах мышц мамонта.

Результаты показывают, что молекулы РНК могут сохраняться гораздо дольше, чем предполагалось ранее. Это открывает возможности для не только изучения генетической активности вымерших животных, но и секвенирования РНК-вирусов, таких как вирусы гриппа и коронавирусы, которые могли сохраняться в останках ледникового периода.