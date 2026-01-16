Лошади способны чувствовать страх у людей по запаху

Исследователи пришли к выводу, что лошади способны улавливать человеческий страх –как минимум тот, который возникает, например, после просмотра фильма ужасов. По их словам, это может иметь значение для всадников, тренеров и всех, кто регулярно работает с этими животными. В серии экспериментов выяснилось, что лошади, ощущавшие запах тела людей, напуганных страшными сценами, становились более пугливыми: у них учащалось сердцебиение, и они реже подходили к своим дрессировщикам. Иначе они реагировали на запах людей, смотревших спокойные или радостные эпизоды.

Если будущие исследования подтвердят эти данные, это может означать, что чувство страха способно передаваться от человека к лошади, а летучие вещества в человеческом поте служат для животных своеобразным сигналом о возможной угрозе поблизости.

Исследователи из Университета Тура во Франции решили проверить, способны ли лошади реагировать на "запах страха", содержащийся в человеческом поте. Этот пот представляет собой сложную смесь химических веществ, которые могут улавливаться другими людьми, даже если они этого не осознают.

Перед началом опытов добровольцам показывали различные видеоматериалы, при этом под мышками у них находились ватные диски для сбора пота. Одним участникам демонстрировали фрагменты фильма ужасов "Зловещий", другим – более легкие и радостные сцены, например из фильма "Поющие под дождем". Чтобы оценить реакцию лошадей на запахи, связанные со страхом и положительными эмоциями, исследователи закрепляли ватные тампоны на мордах животных, прямо над их ноздрями.

Во время экспериментов ученые наблюдали, как часто лошади подходили к своему дрессировщику и касались его, а также фиксировали их поведение в момент неожиданного раздражителя – когда перед ними внезапно раскрывался зонт, пока они ели корм из ведра. В публикации в журнале target="_blank">https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0337948&utm_source=pr&utm_medium=email&utm_campaign=plos006" target="_blank">PLOS One авторы отмечают, что под воздействием пота испуганных людей лошади демонстрировали более выраженный испуг: у них чаще фиксировались пиковые значения сердечного ритма, и они реже взаимодействовали с дрессировщиками. При этом уровень кортизола – гормона стресса – заметных различий не показал.