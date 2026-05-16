Более высокие показатели когнитивных функций связаны с более частыми рецидивами депрессии

Новое исследование поставило под сомнение распространенное предположение о том, что ухудшение памяти и концентрации помогает предсказать повторное развитие депрессии. В работе, опубликованной в журнале BMJ Mental Health, ученые из Бирмингемского университета и Оксфордского университета проанализировали данные около 1800 жителей Великобритании, ранее переживших депрессивный эпизод. Все участники были отобраны в рамках проекта UK Biobank.

Исследователи хотели выяснить, связаны ли когнитивные нарушения – проблемы с памятью, вниманием и скоростью реакции, которые наблюдаются у большинства людей с большим депрессивным расстройством, – с повышенным риском рецидива. Участники проходили серию тестов на память, внимание и скорость мышления, а также МРТ-сканирование мозга. Среди заданий были игры на реакцию, запоминание чисел и сопоставление слов. На основе результатов ученые оценивали общий уровень когнитивных способностей.

За несколько лет наблюдений повторный эпизод депрессии пережили 33% людей с историей заболевания. Для сравнения, среди участников без депрессии в анамнезе этот показатель составил 13%. Однако результаты оказались неожиданными: у людей, ранее страдавших депрессией, худшие показатели в когнитивных тестах не были связаны с более высоким риском рецидива. Напротив, вероятность повторного эпизода чаще наблюдалась у участников с более высокими когнитивными способностями. В контрольной группе картина была противоположной: низкие результаты тестов действительно коррелировали с повышенным риском первого эпизода депрессии.

Исследователи предполагают, что люди с лучшими когнитивными способностями могут быстрее замечать симптомы ухудшения состояния и чаще обращаться за помощью, что влияет на статистику выявления рецидивов.