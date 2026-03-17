Нейробиологи предложили новый подход к лечению депрессии и ОКР

Ученые из Еврейского университета Иерусалима с американскими коллегами показали, как одна химическая система мозга может управлять другой. Открытие меняет понимание природы депрессии и ОКР.

Ученые обнаружили в стриатуме – области мозга, отвечающей за обучение и движение, – особую группу нейронов. Эта группа вырабатывает нейротрансмиттер ацетилхолин, который буквально захватывает управление серотониновой системой мозга. Ранее было известно о влиянии этой группы нейронов на дофамин, но новые данные показывают, что всплеск ацетилхолина мгновенно провоцирует и выброс серотонина в окружающие ткани. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

Исследование состояний, характерных для ОКР (обсессивно-компульсивного расстройства), показало, что найденная группа нейронов может переходить в режим гиперстимуляции. В таких случаях нейроны становятся аномально активными, что в конечном счете и вызывает патологический избыток серотонина. Это означает, что психические заболевания могут быть следствием не просто дефицита или излишка одного вещества, а следствием нарушения внутренней координации нейронных систем, когда сбой в одной системе автоматически выводит из строя другую.

"Наши результаты показывают, что внутренняя проводка мозга позволяет одной химической системе брать на себя управление другой системой. В таких состояниях, как ОКР, когда передача сигналов нарушается, эта обычно полезная координация серотонина и ацетилхолина переходит в форсированный режим. Наша работа объясняет, почему определенные виды поведения становится так трудно остановить", – поясняют соавторы работы Джошуа Гольдберг и Джошуа Плоткин.

Препараты, воздействующие на серотонин, являются основной линией терапии многих расстройств, в том числе депрессии. Понимание роли ацетилхолина как инициатора изменений может привести к созданию более эффективных методов лечения нейропсихиатрических заболеваний.