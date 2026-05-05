Новый анализ крови может выявить депрессию еще до появления симптомов

Анализы крови, фиксирующие старение отдельных типов лейкоцитов, могут стать инструментом для выявления депрессии, причем они отражают прежде всего эмоциональные и когнитивные проявления, а не физические.

Работа, опубликованная в The Journals of Gerontology, Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, приближает исследователей к созданию надежного биомаркера депрессии – расстройства, с которым сталкивается почти каждый пятый взрослый в США. Сегодня диагноз депрессии ставится в основном на основе жалоб пациента. Анализы крови используются лишь для исключения других болезней, поскольку объективного лабораторного теста, подтверждающего депрессию или выявляющего ее на раннем этапе, пока не существует.

Сложность заключается в том, что депрессия проявляется по-разному: у одних доминируют физические симптомы – усталость, тревожность или изменения аппетита, у других – психологические и когнитивные. Среди них – чувство безнадежности, проблемы с концентрацией и ангедония, то есть утрата способности получать удовольствие.

По словам автора исследования Николь Перез, депрессия не имеет универсальной формы, поэтому важно учитывать разнообразие ее проявлений, а не ограничиваться общей диагностикой. Исследование, по ее мнению, помогает выявить скрытые биологические механизмы, стоящие за этим состоянием. Особенно часто депрессия встречается у людей с заболеваниями иммунной системы, например при ВИЧ. Повышенный риск связан с хроническим воспалением, социальной стигмой и экономическими трудностями. Женщины с ВИЧ особенно уязвимы, а депрессия может мешать им придерживаться лечения.

Чтобы разобраться в биологических основах расстройства, ученые изучили признаки ускоренного старения организма. Биологический возраст, который может не совпадать с фактическим, оценивается с помощью так называемых "эпигенетических часов", методов, отслеживающих изменения в ДНК.

В исследовании участвовали 440 женщин, включая как ВИЧ-положительных, так и ВИЧ-отрицательных. Уровень депрессии оценивался с помощью стандартного опросника, учитывающего как физические, так и психологические симптомы. Анализ крови показал, что ускоренное старение моноцитов связано именно с нематериальными проявлениями депрессии, такими как чувство безнадежности, ощущение неудачи и потеря интереса к жизни. При этом более общий показатель старения различных клеток такой связи не продемонстрировал.

Ученые подчеркивают, что результаты требуют дальнейшего подтверждения, прежде чем их можно будет применять в клинической практике. Тем не менее, работа открывает перспективу более ранней и точной диагностики депрессии с помощью биологических тестов. В будущем это может привести к более индивидуальному лечению, позволяя подбирать терапию, которая с наибольшей вероятностью окажется эффективной для конкретного пациента.