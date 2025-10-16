Израиль на третьем месте в мире по количеству кибератак

Согласно отчету Digital Defense Report 2025 корпорации Microsoft, в первом полугодии 2025 года Израиль был целью 3,5% от общего числа хакерских атак в мире.

На первом месте с большим отрывом – США (24,8%), на втором – Великобритания (5,8%), на четвертом – Германия (3,3).

Более половины кибератак (52%) в первом полугодии включали программы-вымогатели для вымогательства денег у компаний, частных лиц или учреждений. Атаки в целях шпионажа составили только 4% случаев.

Согласно Microsoft, "угрозы со стороны государственных субъектов остаются серьезной и постоянной опасностью. Однако большинство атак, с которыми сегодня сталкиваются организации, исходят от обычных преступников, стремящихся получить прибыль".

Согласно отчёту, наибольшая опасность в киберпространстве исходит от хакеров из России, Китая, Северной Кореи и Ирана.