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Наука и Хайтек

Bloomberg: Google на несколько месяцев задержала выпуск Gemini 3.5 Pro

ИИ
Google
время публикации: 17 июля 2026 г., 05:56 | последнее обновление: 17 июля 2026 г., 05:59
Bloomberg: Google на несколько месяцев задержала выпуск Gemini 3.5 Pro
AP Photo/Jeff Chiu

Google отстает от первоначального графика выпуска Gemini 3.5 Pro – своей наиболее мощной флагманской модели искусственного интеллекта – на несколько месяцев. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на десять нынешних и бывших сотрудников компании, модель пока не достигла внутренних целевых показателей, прежде всего в программировании.

Генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи заявлял на конференции Google I/O в мае, что Gemini 3.5 Pro будет представлена в июне. В конце прошлого месяца компания обновила набор данных, использовавшийся для обучения модели, однако результаты последующих испытаний оказались ниже ожиданий.

По данным Bloomberg, задержка вызывает беспокойство у части инженеров, исследователей и руководителей Google на фоне того, что конкурирующие модели OpenAI и Anthropic показывают лучшие результаты в отдельных задачах. Программирование стало одним из наиболее важных направлений коммерческого применения генеративного искусственного интеллекта.

Представитель Google сообщил Reuters, что компания тестирует Gemini 3.5 Pro, обновленную версию Gemini Flash и другие модели совместно с партнерами.

После публикации сообщения акции Alphabet подешевели почти на 3%.

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