Крупнейшие издательства подали в суд на Google из-за использования книг для обучения ИИ Gemini

Три крупных издательства – Hachette Book Group, Cengage Learning и Elsevier – вместе с американским писателем, вице-президентом Гильдии авторов США Скоттом Туроу подали иск против Google, обвинив компанию в незаконном использовании миллионов защищенных авторским правом книг для обучения моделей искусственного интеллекта Gemini.

Иск был подан в федеральный суд Нью-Йорка. Истцы называют действия Google "одним из самых масштабных нарушений авторских прав в истории" и утверждают, что компания использовала книги без разрешения правообладателей и без выплаты какого-либо вознаграждения.

По версии издательств, Google использовала произведения, ранее предоставленные для своих сервисов Google Books, Google Play Books и Google Scholar. Эти соглашения позволяли компании демонстрировать фрагменты книг, обеспечивать поиск по тексту или продавать электронные издания, однако не давали права использовать произведения для обучения коммерческих моделей искусственного интеллекта.

"Отчаянно пытаясь сохранить свое доминирующее положение в интернете, Google отказалась от своего прежнего девиза "Не делай зла" и совершила одно из самых масштабных нарушений авторских прав в истории", – говорится в исковом заявлении.

Истцы утверждают, что внутри компании обсуждались возможные юридические последствия. Согласно материалам дела, сотрудники Google предупреждали, что использование книг из Google Play Books для обучения ИИ может привести к штрафам в размере "десятков или даже сотен миллиардов долларов".

Издательства также считают, что подобная практика наносит ущерб авторам и книжной индустрии в целом. В иске приводится пример, согласно которому Gemini способен всего за 20 минут и примерно за 39 центов сгенерировать 100-страничный детектив, который может заменить оригинальное произведение, использованное для обучения модели. "Ни один издатель или автор не сможет с этим конкурировать", – заявляют истцы.

В числе книг, которые, по утверждению издательств, были использованы без разрешения, названы роман "Пятый сезон" Н. К. Джемисин и книга "Кто может быть в такой час?" Лемони Сникета.

Иск стал очередным эпизодом продолжающегося противостояния между правообладателями и разработчиками генеративного ИИ. Ранее аналогичные претензии к Google, OpenAI, Anthropic и Meta уже выдвигали писатели, издательства и другие владельцы авторских прав. В этом году Anthropic согласилась выплатить 1,5 миллиарда долларов в рамках мирового соглашения по одному из подобных исков, связанному с использованием пиратских копий книг для обучения чат-бота Claude.

В начале года тысячи писателей, включая лауреата Нобелевской премии Кадзуо Исигуро, Филиппу Грегори и Ричарда Османа, выпустили символическую "пустую книгу" в знак протеста против использования их произведений компаниями, разрабатывающими искусственный интеллект, без согласия авторов.