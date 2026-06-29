Google ограничил доступ Meta к своей ИИ-платформе Gemini

Корпорация Google в марте этого года уведомила Meta, что не может предоставить ей запрошенный объем доступа к своей ИИ-платформе Gemini, сообщает Financial Times.

Хотя у Meta есть собственные модели ИИ, они считаются более слабыми по сравнению с моделями конкурентов – таких как OpenAI, Claude и Google, – и в компании используют модели Gemini от Google для совершенствования механизмов выявления мошенничества и вредоносного контента, обслуживания клиентов, а также для внутренних задач, таких как оптимизация рабочих процессов и программирование.

По данным издания, решение Google привело к сбоям или задержкам в реализации части внутренних проектов Meta в сфере ИИ. В результате этого, а также ввиду высоких издержек, связанных с использованием ИИ, Meta призывает сотрудников более эффективно расходовать свои токены ИИ.

Параллельно компания начала переводить сотрудников на использование новой модели Meta Spark, которая считается более конкурентоспособной по сравнению с Gemini и позволяет компании снизить зависимость от Google.