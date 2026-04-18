Исследователи научились активировать "гормон любви" с помощью света

Ученые разработали молекулярный "световой переключатель" для окситоцина – гормона, который часто называют "гормоном любви". Эта технология открывает новые возможности для изучения того, как социальное поведение, формирование привязанностей, эмоции и психическое здоровье связаны с работой мозга.

Исследователи из Института молекулярной бионауки Квинслендского университета пояснили, что при воздействии света определенной длины волны происходит контролируемое высвобождение нейропептидов. Это позволяет ученым наблюдать их влияние на отдельные синапсы, нейроны и целые нейронные сети в реальном времени.

Окситоцин участвует в формировании социальных связей, включая доверие, привязанность, родительское поведение, эмоциональную регуляцию, а также процессы эмпатии, обучения и памяти. Нарушения в его сигнальных путях связывают с рядом психических и неврологических состояний, среди которых аутизм, тревожные расстройства, депрессия, зависимость, посттравматическое стрессовое расстройство, шизофрения и другие психотические нарушения. По словам исследователей, новая методика поможет глубже понять механизмы работы мозговых цепей, отвечающих за социальное поведение, и может в перспективе способствовать разработке более эффективных методов лечения.

Созданные зонды не образуют токсичных побочных продуктов и могут быть активированы с высокой точностью, вплоть до уровня отдельных клеток. Ранее ученые уже пытались управлять химическими процессами в мозге с помощью света, однако для окситоцина это было особенно сложно. Теперь же, направляя лазерный луч в нужную область в нужный момент, исследователи могут с высокой точностью высвобождать окситоцин и вазопрессин в мозге и наблюдать реакцию нейронов в режиме реального времени. Авторы подчеркивают, что разработанный инструмент может использоваться в самых разных биологических системах, включая те, где генетические методы ограничены или неприменимы. Кроме того, он дает более точные возможности для изучения сигнальных путей окситоцина и вазопрессина, что в будущем может помочь в создании новых терапевтических подходов.