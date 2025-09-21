Израильские ученые раскрыли роль "гормона любви" в детском развитии

Исследователи из Института Вейцмана разработали новый метод изучения мозга детенышей мышей и выяснили, как окситоцин влияет на формирование привязанности и социального поведения с первых дней жизни.

Согласно теории привязанности, отношения между младенцем и родителями (главным образом с матерью) формируют основу для всех будущих социальных связей человека. Но биологические механизмы этого процесса оставались загадкой из-за сложности изучения развивающегося мозга в естественных условиях.

Команда под руководством профессора Офера Ицхара создала технологию, позволяющую избирательно отключать определенные нервные клетки глубоко в мозге детенышей мышей. Метод основан на введении безвредного вируса, который доставляет светочувствительный белок комара в целевые клетки. При освещении красным светом эти клетки "выключаются". Работа опубликована в журнале Science.

Ученые сосредоточились на роли окситоцина – короткого белка, который часто называют "гормоном любви". Ранее считалось, что он просто способствует социальности у взрослых, но исследования показали более сложную картину. В некоторых обстоятельствах окситоцин усиливает тревожность и даже агрессию.

Молодые мозги млекопитающих особенно чувствительны к окситоцину. В областях, отвечающих за обработку сенсорной информации, эмоциональную регуляцию и социальное поведение, количество рецепторов окситоцина достигает пика в раннем детстве: 2-3 года у людей и 2-3 недели у мышей.

Эксперименты показали, что при разлуке с матерью активность окситоцина в мозге детеныша возрастает. Мышата с активной системой окситоцина постепенно адаптировались к одиночеству, издавая все меньше ультразвуковых сигналов бедствия (аналог человеческого плача). Детеныши с заблокированной системой продолжали "плакать" с той же интенсивностью до воссоединения с матерью.

Активация окситоциновой системы во время разлуки не только помогала детенышам справиться с одиночеством, но и определяла их поведение при встрече с матерью. Такие мышата издавали больше ультразвуковых сигналов особого типа, выражающих желание близости. Можно сказать, они больше радовались встрече.

Открытие может о помочь в понимании нарушений эмоционального развития, включая расстройства аутистического спектра.