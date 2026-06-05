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В Лос-Анджелесе убит актер Джеймс Хэнди

Убийства
США
время публикации: 05 июня 2026 г., 09:24 | последнее обновление: 05 июня 2026 г., 09:33
В Лос-Анджелесе убит актер Джеймс Хэнди
AP Photo/Ethan Swope

В Лос-Анджелесе убит 81-летний актер Джеймс Хэнди, известный по фильмам "Джуманджи", "Арахнофобия" и "Топ Ган: Мэверик", а также многочисленным ролям в телесериалах. О его смерти сообщают американские СМИ со ссылкой на полицию Лос-Анджелеса.

Инцидент произошел утром 3 июня в районе Тарзана. По данным полиции, около 9:30 в службу 911 поступил звонок от мужчины, заявившего, что он "только что убил человека греха". Прибывшие полицейские обнаружили Хэнди во дворе дома без сознания, с ножевым ранением в грудь. Он был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть.

Подозреваемый сам обратился к прибывшим полицейским и заявил, что это он им нужен. Полиция идентифицировала его как 44-летнего Майкла Гледхилла, сына подруги Хэнди. По данным полиции Лос-Анджелеса, Гледхилл проживал в том же доме вместе с матерью и актером. Он был арестован по подозрению в убийстве. Залог установлен в размере 2 млн долларов.

Мотив нападения пока не установлен. Полиция заявляет, что речь идет об изолированном инциденте и угрозы для населения нет.

Джеймс Хэнди был характерным актером с карьерой, продолжавшейся несколько десятилетий. По данным IMDb, на его счету более 100 ролей в кино и на телевидении. Он снимался в фильмах "Арахнофобия", "Джуманджи", "Логан", "Топ Ган: Мэверик", а также появлялся в сериалах "Секретные материалы", "Полиция Нью-Йорка", "Западное крыло", "Мыслить как преступник", "Морская полиция: Лос-Анджелес" и других проектах.

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