"Исраэль а-Йом": минфин хочет ужесточить критерии пособия по инвалидности для детей в спектре

Министерство финансов создало межведомственную комиссию по сокращению расходов Ведомства национального страхования ("Битуах Леуми"), резко выросших в последние годы из-за смягчения политики выплаты пособий.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", комиссия рассматривает ужесточение критериев двух пособий – детского пособия по инвалидности для детей в аутичном спектре и пособия по уходу.

В минфине утверждают, что поскольку аутичный спектр очень широкий, необходимо разграничить детей с тяжелыми функциональными нарушениями, нуждающихся в полном пособии, и детей с более высоким уровнем функционирования.

По данным министерства и "Битуах Леуми", объем выплат пособий по уходу за последние 10 лет вырос в четыре раза с 5,5 миллиардов шекелей до 21,1 миллиарда шекелей, а объем детских пособий по инвалидности вырос почти в 6 раз с 1,6 млрд шекелей в 2015 году до около 9,2 млрд шекелей в 2025 году.

Следует отметить, что продвигаемые изменения коснутся только новых претендентов на пособие, без пересмотра критериев для тех, кто уже получает пособие.