Исследование показало, как сны влияют на наши эмоции в повседневной жизни

Нейробиологи считают, что сны выполняют несколько функций. Даже пугающие сновидения могут быть полезны: есть гипотеза, что переживание страха во сне помогает человеку лучше справляться с тревогой в реальной жизни – примерно как в экспозиционной терапии. Исследователи из Университета Канзаса решили проверить эту идею и опубликовали результаты в научном журнале Sleep. Команда изучала, влияет ли эмоциональный опыт во сне – например, страх или радость – на настроение на следующий день.

В исследовании проанализировали более 500 описаний сновидений. С помощью методов машинного обучения ученые выделили эмоции, которые испытывали участники во сне, а затем сопоставили их с их состоянием на следующий день. Ученые отметили, что целью было проверить существующие теории на большом массиве данных с использованием современных аналитических подходов. Для этого команда разработала модель, которая оценивала уровень страха и положительных эмоций в каждом сне. Ожидалось, что если гипотеза об "эмоциональной тренировке" верна, то более сильный страх во сне будет связан с лучшим настроением на следующий день. Однако результаты оказались неоднозначными.

С одной стороны, чем больше страха люди испытывали во сне, тем хуже они чувствовали себя утром. С другой – те участники, которые в целом лучше справлялись со своими эмоциями (например, принимали их, а не подавляли), чаще сообщали о более интенсивных пугающих снах. Также ученые обнаружили интересный эффект "эмоциональной сложности": если во сне одновременно присутствовали и страх, и радость, участники реже жаловались на плохое настроение после пробуждения. Это может означать, что сочетание разных эмоций во сне играет защитную роль.