Масштабный сбой YouTube, работа сервиса восстановлена

Пользователи в разных странах сообщили о масштабном сбое в работе YouTube: сайт и приложение у многих открывались с пустым белым экраном, не загружались лента и рекомендации, возникали ошибки при попытке просмотра роликов.

По данным Downdetector, только в США на пике фиксировались сотни тысяч жалоб. Проблемы отмечали также пользователи в Великобритании, Индии, Австралии и ряде других стран.

В компании подтвердили неполадки и позднее заявили, что работа сервиса восстановлена. Причиной называли сбой в системе рекомендаций, затронувший также YouTube Music, YouTube Kids и YouTube TV.