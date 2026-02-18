x
18 февраля 2026
|
последняя новость: 06:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
18 февраля 2026
|
18 февраля 2026
|
последняя новость: 06:02
18 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Масштабный сбой YouTube, работа сервиса восстановлена

Соцсети
время публикации: 18 февраля 2026 г., 03:35 | последнее обновление: 18 февраля 2026 г., 05:38
Масштабный сбой YouTube, работа сервиса восстановлена
AP Photo/Patrick Semansky

Пользователи в разных странах сообщили о масштабном сбое в работе YouTube: сайт и приложение у многих открывались с пустым белым экраном, не загружались лента и рекомендации, возникали ошибки при попытке просмотра роликов.

По данным Downdetector, только в США на пике фиксировались сотни тысяч жалоб. Проблемы отмечали также пользователи в Великобритании, Индии, Австралии и ряде других стран.

В компании подтвердили неполадки и позднее заявили, что работа сервиса восстановлена. Причиной называли сбой в системе рекомендаций, затронувший также YouTube Music, YouTube Kids и YouTube TV.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 16 февраля 2026

В работе соцсети X произошел масштабный сбой