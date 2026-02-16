x
16 февраля 2026
|
последняя новость: 16:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
16 февраля 2026
|
16 февраля 2026
|
последняя новость: 16:39
16 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

В работе соцсети X произошел масштабный сбой

Соцсети
время публикации: 16 февраля 2026 г., 16:27 | последнее обновление: 16 февраля 2026 г., 16:29
В работе соцсети X произошел масштабный сбой
AP Photo/Rick Rycroft

В соцсети X (бывший Twitter) произошел масштабный сбой: пользователи в ряде стран (включая Израиль) жалуются, что приложение и сайт не загружаются или работают с ошибками.

По данным сервиса Downdetector, 16 февраля были зафиксированы десятки тысяч сообщений о проблемах, в том числе в США и Великобритании.

Как уточняет Reuters, на пике (около 8:24 утра по восточному времени США) было зарегистрировано более 23 тысяч жалоб на неполадки.

При этом компания X на момент публикации не сообщила, что стало причиной сбоя, и не дала официальных комментариев.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 июня 2025

Зафиксирован сбой в работе ChatGPT
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 10 марта 2025

Пользователи сообщают о третьем за сутки масштабном сбое в работе соцсети X