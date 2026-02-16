В работе соцсети X произошел масштабный сбой

В соцсети X (бывший Twitter) произошел масштабный сбой: пользователи в ряде стран (включая Израиль) жалуются, что приложение и сайт не загружаются или работают с ошибками.

По данным сервиса Downdetector, 16 февраля были зафиксированы десятки тысяч сообщений о проблемах, в том числе в США и Великобритании.

Как уточняет Reuters, на пике (около 8:24 утра по восточному времени США) было зарегистрировано более 23 тысяч жалоб на неполадки.

При этом компания X на момент публикации не сообщила, что стало причиной сбоя, и не дала официальных комментариев.