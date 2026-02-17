Новые технологии помогают глухим болельщикам ощутить звуки спортивных соревнований

Новые технологии, опробованные на летней Сурдлимпиаде в Токио, расширяют способы восприятия атмосферы спортивных событий. BBC опубликовала репортаж корреспондента Пола Картера о том, как на летней Сурдлимпиаде организаторы использовали технологии ИИ, чтобы сделать соревнования более доступными для глухих зрителей и подарить им более яркий опыт присутствия на спортивных аренах.

Уже более ста лет Сурдлимпиада остается главным спортивным форумом для глухих атлетов. Сегодня это еще и одна из ведущих мировых площадок для испытания инклюзивных решений, где инженеры, дизайнеры и представители сообщества глухих совместно ищут новые способы сделать спортивный опыт более доступным и многогранным. От визуальных эффектов с звукоподражательными надписями до объявлений на базе искусственного интеллекта и вибросигналов, передающихся зрителям, Сурдлимпийские игры 2025 года показали возможное будущее, в котором звук перестает быть доступным исключительно для слышащих людей.

На теннисном корте болельщики горячо поддерживали сборную Японии – одну из сильнейших в этом виде спорта. Однако глухим зрителям предлагалось следить не только за розыгрышами, но и смотреть на экран над площадкой. Там появлялись крупные анимированные надписи – яркие японские звукоподражательные слова, передающие ритм и динамику матча. Каждый удар сопровождался выразительными символами, визуализирующими звук: контакт ракетки с мячом, темп розыгрыша, мощь смэша. Иными словами, звук превращался в то, что можно увидеть.

В японской культуре ономатопея – слова, имитирующие звуки, – занимает особое место и активно используется в манге и медиа. На Сурдлмпиаде эта культурная особенность стала инструментом инклюзии. Для части зрителей, особенно тех, кто плохо знаком с теннисом, такие визуальные подсказки мгновенно создают контекст: показывают скорость розыгрыша, подчеркивают решающие моменты и смену хода игры. Игры проходили на 19 площадках в Токио и его окрестностях, и тысячи глухих гостей со всего мира фактически превратили город в масштабную экспериментальную площадку по внедрению доступных технологий.

По городу были размещены прозрачные экраны, которые преобразуют звук в текст. Они были установлены на 19 станциях метро Toei и упрощали коммуникацию как для глухих, так и для слышащих пассажиров – вне зависимости от знания японского языка. На центральной площадке Игр находился интеллектуальный транспортный дисплей. Ранее протестированная на крупных станциях системой Japan Railways технология распознает объявления на платформах, приближение поездов, сигналы тревоги и даже фоновую музыку. Разнообразные звуки городской среды классифицируются и переводятся в текст и жестовый язык.

На спортивных аренах звук обретал новую форму – через прикосновения и вибрации. В Tokyo Budokan, где проходили соревнования по дзюдо среди глухих спортсменов, зрителям выдали специальные виброустройства. Во время поединков каждое движение спортсменов фиксировалось микрофонами и сенсорами, встроенными в татами. Шаги ощущались как легкая вибрация, столкновения – как более мощные импульсы, а чистый бросок отзывался глубоким, отчетливым толчком в груди. Болельщики не просто наблюдали за схваткой – они буквально ощущали ее телом. Устройство также передавало сигналы о начале и завершении поединков, которые обычно объявляются голосом или показываются жестами.

Любопытно, что устройство заинтересовало и слышащих гостей. Технология, задуманная как инструмент доступности, превратилась в универсальный сенсорный опыт. По словам одной из зрительниц, даже при сохраненном слухе устройство позволило глубже прочувствовать атмосферу и разделить интенсивность происходящего с окружающими.

Summer Deaflympics Tokyo 2025 наглядно показали ценность общего, объединяющего опыта. Благодаря большому числу глухих участников эти Игры становятся уникальной площадкой для разработки и оттачивания технологий доступности. Например, "умные" очки, которые корреспондент BBC опробовал на трибунах вместе с американской пловчихой Брук Томпсон, пока далеки от совершенства. Однако именно Сурдлимпиада предоставляет идеальные условия для раннего тестирования подобных решений и их доработки в реальной среде. Когда доступность закладывается в основу проекта, а не добавляется в конце, меняется само восприятие звука. Если глухие люди участвуют в разработке с самого начала, звук обретает визуальную форму. Когда инженеры переосмысливают подход к восприятию, звук становится ощутимым на физическом уровне. А когда инклюзивность становится двигателем инноваций, выигрывают все – вне зависимости от особенностей слуха.