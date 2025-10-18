Знание влияет на слух. Новое исследование

Новое исследование, опубликованное в Journal of Cognition, показало: то, что мы знаем, влияет на то, что мы слышим. Ученые выяснили, что, когда людям дают прослушать пары настоящих и бессмысленных слов одинаковой громкости, они чаще считают реальные слова более громкими. Этот эффект наблюдается как в родном, так и во втором языке человека, хотя выражен по-разному. Результаты указывают, что знание языка способно формировать даже базовые аспекты слухового восприятия, включая ощущение громкости.

Авторы хотели понять, существует ли слуховой аналог известной зрительной иллюзии, при которой знакомые буквы или слова кажутся крупнее. Иными словами, воспринимаем ли мы знакомые слова как "громче", даже если физической разницы нет? Этот вопрос связан с более широкими теориями когнитивной науки, которые утверждают, что предшествующие знания и ожидания могут влиять на восприятие. В языковом контексте это означает, что процессы распознавания слов (так называемые нисходящие процессы) способны изменять восприятие простых сенсорных характеристик, таких как громкость. Ученые также хотели проверить, насколько сила этого эффекта зависит от уровня владения языком: слышат ли люди слова на родном языке "громче", чем на иностранном?

Авторы провели два эксперимента. В первом участвовали 77 носителей французского языка, для которых английский был вторым; во втором – 89 носителей английского, изучавших французский. Испытуемые слушали пары записей: настоящее слово и искусственно созданное бессмысленное, составленное из тех же звуков. Задача – определить, какой вариант звучит громче, хотя оба произносились с одинаковой громкостью. Во французской группе участники чаще считали реальные слова громче, особенно на своем родном языке. Когда они ошибались, в 70% случаев "громче" им казалось настоящее французское слово, против 59% для английского. Англоговорящие участники показали аналогичный результат, но сила эффекта у них не зависела от языка.

Дополнительный анализ показал, что франкоговорящие участники лучше владели английским, чем англоговорящие – французским, что могло объяснить разницу в интенсивности эффекта.

В целом исследование подтверждает: знакомство с языком действительно влияет на восприятие звука. Мы склонны воспринимать знакомые слова как громче, даже если физической разницы нет. Этот тонкий, но показательный эффект демонстрирует, как знания и ожидания мозга могут менять восприятие самых элементарных характеристик окружающего мира. Проще говоря, наши уши слышат одно и то же, но мозг "подкручивает" восприятие – и знакомые слова кажутся чуть громче, чем есть на самом деле.