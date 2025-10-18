Голос мамы способствует развитию речевых путей в мозге недоношенного ребенка

Новое исследование Стэнфордской медицинской школы показало, что прослушивание голоса матери помогает развивать языковые пути в мозге недоношенных детей. В работе, опубликованной в журнале Frontiers in Human Neuroscience, госпитализированные недоношенные дети регулярно слушали записи, на которых их матери читали вслух. По завершении эксперимента МРТ показала, что ключевой языковой путь у этих детей был более зрелым по сравнению с недоношенными детьми из контрольной группы, которые не слышали записи. Это стало первым рандомизированным контролируемым исследованием, изучающим подобное вмешательство в раннее развитие.

Недоношенные дети, появившиеся на свет как минимум на три недели раньше срока, часто проводят несколько недель или месяцев в больнице, обычно возвращаясь домой примерно к предполагаемой дате родов. В этот период они слышат материнскую речь реже, чем если бы находились в утробе. Родители не всегда могут быть рядом круглосуточно – им нужно заботиться о других детях или возвращаться на работу. Поскольку недоношенные дети подвержены риску задержки речевого развития, ученые предполагают, что дефицит раннего речевого общения может способствовать этой проблеме.

Ученые решили усилить влияние материнского голоса на недоношенных детей во время госпитализации. Младенцы слушали записи речи своих матерей в общей сложности 2 часа 40 минут в день на протяжении нескольких недель после выписки из больницы. Слух у плода начинает формироваться примерно на 24-й неделе беременности, что считается нормой. По мере роста ребенка матка увеличивается, а ее стенки становятся тоньше, благодаря чему на поздних сроках плод слышит больше звуков, включая речь матери. Ранее проведенные исследования показали, что доношенные новорожденные уже при рождении узнают голос матери и предпочитают звуки родного языка другим языкам. Эти данные указывают на то, что прослушивание голоса матери способствует развитию мозга во второй половине доношенной беременности.

В исследовании приняли участие 46 младенцев, родившихся глубоко недоношенными – более чем на восемь недель раньше срока. Дети могли быть включены в эксперимент, когда их состояние стабилизировалось и они переводились из отделения интенсивной терапии для самых тяжелых новорожденных в отделение интенсивной терапии перед выпиской домой. У всех участников не было врожденных аномалий или серьезных осложнений, связанных с преждевременными родами.

Младенцев случайным образом разделили на экспериментальную группу, которая слушала записи голоса своих матерей, и контрольную группу, которая их не слышала. Для детей из экспериментальной группы записи воспроизводились ночью с интервалом 10 минут, в общей сложности 160 минут каждую ночь. Включение воспроизведения ночью делало невозможным для родителей определить, к какой группе относится их ребенок, что исключало влияние поведения родителей на результаты. Ученые отметили, что записи, по-видимому, не мешали сну младенцев, напомнив, что на этой стадии развития плоды часто спят, пока матери бодрствуют и разговаривают.

МРТ мозга проводилась как часть стандартного медицинского обследования перед выпиской. Сканирование включало визуализацию дугообразных пучков с обеих сторон мозга – крупных скоплений нервных волокон, участвующих в обработке и понимании звуков. Левый дугообразный пучок играет ключевую роль в обработке речи.

При обследовании мозга ученые обнаружили заметное отличие в белом веществе левого дугообразного пучка: у младенцев из экспериментальной группы этот речевой путь был более развит, чем у детей из контрольной группы. Правый дугообразный пучок оказался менее подвержен воздействию вмешательства, что соответствует известным особенностям обработки речи разными полушариями мозга, отметили исследователи.