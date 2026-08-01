"Хаббл" зафиксировал длительное снижение звездообразования в Андромеде

Темпы образования новых звезд в галактике Андромеды сокращаются в течение примерно 500 миллионов лет. Особенно резкое снижение произошло за последние 40 миллионов лет, сообщила группа исследователей, проанализировавшая данные космического телескопа "Хаббл", отмечает NASA.

Ученые восстановили историю звездообразования примерно по 200 миллионам звезд, охватив около двух третей диска галактики. Полмиллиарда лет назад Андромеда ежегодно формировала звезды общей массой около одной массы Солнца. Сейчас этот показатель составляет приблизительно 0,2 массы Солнца в год.

Наиболее заметные изменения произошли в кольце звездообразования, расположенном примерно в 32 тысячах световых лет от центра Андромеды. Исследователи пока не считают, что галактика полностью израсходовала запасы газа: замедление может быть естественной стадией ее развития.