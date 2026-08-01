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Наука и Хайтек

Выявлены химические изменения в мозге, которые могут влиять на "недосып"

Исследования
Микробиология
время публикации: 01 августа 2026 г., 16:15 | последнее обновление: 01 августа 2026 г., 16:16
Выявлены химические изменения в мозге, которые могут влиять на "недосып"
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Выявлены химические изменения в мозге, которые могут влиять на "недосып"
AP Photo/Evan Vucci

Исследователи обнаружили в мозге мышей химические изменения, отражающие продолжительность и непрерывность сна. По состоянию соответствующего молекулярного механизма ученые могли оценивать вероятность скорого пробуждения животного, пишет Nature.

Во время непрерывного сна постепенно снижался уровень фосфорилирования группы белков, связанных с ферментом протеинкиназой A. После пробуждений показатель вновь изменялся. Таким образом, механизм учитывал не только общее время сна, но и его прерывания.

Авторы предполагают, что подобные процессы в будущем могут лечь в основу объективных методов оценки недосыпания. Однако исследование проведено только на мышах, его результаты пока не прошли независимое научное рецензирование.

Наука и Хайтек
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