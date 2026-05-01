Камера с системой ИИ помогает распознавать боль животных

Команда Центра 3R при ETH Zurich разработала систему, которая позволяет гуманно и одинаково оценивать состояние животных – как в их лаборатории в Цюрихе, так и в других научных центрах по всему миру. Две камеры, благодаря инфракрасной подсветке, фиксируют поведение животных даже в темноте. Камеры записывают движения тела и выражение морды, что помогает выявить малейшие признаки боли: прищуренные глаза, напряжение носа и щек, изменение положения ушей или усов. Далее в работу включается алгоритм, который в реальном времени анализирует выражение "лица" мыши. Система, получившая название GrimACE, позволяет быстро определить, испытывает ли животное боль и нужно ли ему дополнительное обезболивание.

Ранее для оценки состояния мышей использовали так называемую шкалу гримас: специалисты вручную сравнивали выражение морды с эталонными изображениями и ставили оценки от 0 до 2. Такой метод требовал много времени, зависел от субъективного мнения и мог быть неточным – к тому же присутствие человека само по себе вызывало стресс у животных. Новая система работает иначе: она автоматически начинает запись, отбирает наиболее информативные кадры и анализирует признаки возможного дискомфорта. В отличие от прежних технологий, GrimACE обеспечивает стандартизированный подход и не зависит от условий съемки или положения камеры.

В ходе эксперимента ученые ETH Zurich проверили, насколько точно система распознает боль у мышей после операций на мозге. Они сравнили оценки алгоритма с выводами эксперта, который вручную проанализировал тысячи изображений. Результаты показали, что автоматическая система практически полностью совпадает с человеческой оценкой, а в некоторых случаях даже превосходит ее по точности.