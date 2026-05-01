Дорожная инфраструктура и транспортный поток влияют на психическое здоровье жителей

Исследования уже связывали такие факторы дорожной среды, как шум и загрязнение воздуха, с ухудшением психического здоровья. Однако гораздо реже внимание уделялось самой транспортной инфраструктуре и тому, как дороги и потоки машин могут "разрезать" районы, ослаблять социальные связи и тем самым влиять на состояние людей. В новом исследовании, посвященном Нью-Йорку, ученые выяснили: в районах, которые сильно разделены дорогами и транспортом, чаще фиксируются госпитализации, связанные с шизофрения. При этом эффект сохраняется независимо от уровня загрязнения воздуха.

Работа, опубликованная в журнале Environmental Epidemiology, основывается на анализе данных по почтовым индексам. Ученые сопоставили уровень социальной разобщенности с частотой обращений в психиатрические стационары по поводу расстройств настроения, тревожных состояний, адаптационных расстройств и шизофрении. Для оценки разобщенности был использован специальный показатель – "индекс разрыва сообщества". Он учитывает, насколько дороги, транспортные потоки и нехватка пешеходной инфраструктуры (например, тротуаров и переходов) препятствуют связям между жителями.

По словам ученых, хотя переход на электромобили может снизить вредные выбросы, этого недостаточно для улучшения психического здоровья. Гораздо важнее уменьшать зависимость от автомобилей и создавать городскую среду, которая способствует общению и объединяет людей. В целом жизнь в городе уже ассоциируется с более высоким риском тревожных и аффективных расстройств, а также шизофрении. В этом исследовании наиболее выраженная связь была обнаружена именно для шизофрении: чем выше уровень социальной изоляции, тем чаще происходят госпитализации, причем это наблюдается во всех возрастных группах.

Авторы подчеркивают, что городское планирование может сыграть ключевую роль: снижение автомобильного трафика, развитие парков и ограничение крупных дорог в жилых зонах способны улучшить психическое благополучие населения. Хотя точные причины этого эффекта еще предстоит изучить, исследователи предполагают, что изолированные районы ограничивают доступ к услугам и социальным контактам. Это может снижать физическую активность, усиливать стресс из-за дорожной опасности и уменьшать возможности для общения – все это негативно отражается на психическом здоровье.