Компания OpenAI запретила ChatGPT давать советы по медицине и юриспруденции

Американская компания OpenAI обновила политику использования своих продуктов и запретила нейросети ChatGPT консультировать пользователей по вопросам медицины и юриспруденции.

Согласно новым правилам, давать рекомендации, требующие лицензии, например медицинские или юридические, можно только при участии соответствующего специалиста. Политика вступила в силу после обновления от 29 октября 2025 года.