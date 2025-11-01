Компания OpenAI запретила ChatGPT давать советы по медицине и юриспруденции
время публикации: 01 ноября 2025 г., 22:03 | последнее обновление: 01 ноября 2025 г., 22:11
Американская компания OpenAI обновила политику использования своих продуктов и запретила нейросети ChatGPT консультировать пользователей по вопросам медицины и юриспруденции.
Согласно новым правилам, давать рекомендации, требующие лицензии, например медицинские или юридические, можно только при участии соответствующего специалиста. Политика вступила в силу после обновления от 29 октября 2025 года.
