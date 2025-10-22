x
22 октября 2025
Наука и Хайтек

OpenAI запустила собственный ИИ-браузер ChatGPT Atlas

время публикации: 22 октября 2025 г., 11:39 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 11:43
OpenAI запустила собственный ИИ-браузер ChatGPT Atlas
Фото: снимок экрана / NEWSru.co.il

На этой неделе компания OpenAI запустила ChatGPT Atlas – браузер, в котором помощник ChatGPT работает прямо на страницах сайтов. На старте Atlas доступен только для macOS, версии для Windows, iOS и Android заявлены позже.

В браузере есть боковая панель для кратких ответов, резюме материалов, сравнения товаров и "умной" работы с текстом на странице.

Для части платных аккаунтов открыт Agent mode – режим, в котором ChatGPT выполняет задачи в сети "под ключ" (например, подбор поездок или покупок).

Выход Atlas – заявка на конкуренцию с доминирующими браузерами и поиском Google.

