x
13 января 2026
|
последняя новость: 00:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 января 2026
|
13 января 2026
|
последняя новость: 00:58
13 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Госдепартамент США призвал американцев немедленно покинуть Иран или запастись продуктами и водой

США
Иран
время публикации: 13 января 2026 г., 00:58 | последнее обновление: 13 января 2026 г., 01:03
Госдепартамент США призвал американцев немедленно покинуть Иран или запастись продуктами и водой
State Department

Государственный департамент США 13 января опубликовал экстренное предупреждение для американских граждан, находящихся в Иране, призвав их рассмотреть возможность выезда из страны через сухопутные границы с Арменией и Турцией. Это предупреждение было опубликовано на сайте "виртуального посольства США в Иране" на фоне массовых протестов и жестокого подавления демонстраций.

Американцам, которые не могут уехать, рекомендуется найти безопасное место в своем доме или другом безопасном здании, иметь запас продуктов, воды, медикаментов и других предметов первой необходимости.

Госдепартамент также рекомендует гражданам США "сохранять низкий профиль", избегать мест проведения демонстраций, быть готовыми корректировать планы и иметь план действий на случай чрезвычайной ситуации, который не зависит от помощи правительства США.

В отношении Ирана действует предупреждение 4 уровня – "не путешествовать". Интересы США в Иране представляет посольство Швейцарии в Тегеране, оно также оказывает экстренные услуги американским гражданам.

Ранее французские СМИ сообщили, что из Ирана эвакуирована часть сотрудников дипломатических представительств Франции.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 января 2026

Трамп ввел 25-процентные пошлины для стран, сотрудничающих с Ираном
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 12 января 2026

Iran International: число жертв протестов в Иране может превышать две тысячи человек
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 января 2026

Пресс-секретарь ЦАХАЛа призвал израильтян не поддаваться слухам
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 января 2026

Белый дом: авиаудары по Ирану – один из рассматриваемых вариантов