Iran International: число жертв протестов в Иране может превышать две тысячи человек

Медики и очевидцы сообщили изданию Iran International, что число жертв антиправительственных протестов в Иране в последние дни превысило 2000 человек. Проверка этих данных затруднена из-за полного отключения интернета и связи в стране, введенного властями с вечера 8 января. Правозащитные организации подтверждают гибель около 700 человек, однако предупреждают, что реальные цифры могут быть значительно выше.

Журнал Time пишет о растущих опасениях, что число жертв протестов в Иране может исчисляться тысячами. Группа иностранных добровольцев подсчитала, что число жертв к субботе могло составить 6 тысяч человек. В эти данные не были включены тела, доставленные властями не в больницы, а непосредственно в морги – например, не учтены сотни тел, лежащих на полу и парковке судебно-медицинского центра в Кахризаке, в пригороде Тегерана. Очевидцы утверждают, что видели там не менее 400 тел.

Пытаясь объяснить "значительное число" погибших, Корпус стражей исламской революции в воскресенье распространил заявление, в котором погибшие демонстранты названы "террористами, нанятыми США и Израилем". Двумя днями ранее представитель КСИР в эфире государственного телевидения предупредил: любой, кто осмелится выйти на улицу, должен быть готов "получить пулю".

Вечером 12 января в социальных сетях появилось несколько новых видео из Ирана, подтверждающих, что акции протеста продолжаются и в них по-прежнему участвуют тысячи людей.