x
13 января 2026
|
последняя новость: 00:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 января 2026
|
13 января 2026
|
последняя новость: 00:58
13 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп ввел 25-процентные пошлины для стран, сотрудничающих с Ираном

Иран
США
Дональд Трамп
время публикации: 13 января 2026 г., 00:11 | последнее обновление: 13 января 2026 г., 00:11
Трамп ввел 25-процентные пошлины для стран, сотрудничающих с Ираном
AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин в отношении стран, сотрудничающих с Ираном. Соответствующее заявление опубликовано им в соцсети Truth Social.

Он отметил, что решение вступает в силу немедленно и не подлежит пересмотру.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что проблему Ирана президент США предпочел бы решить дипломатическим путем. Но при этом она подтвердила готовность Трампа применить силу в случае необходимости: "Президент США не боится применять смертоносную силу и мощь вооруженных сил США, если сочтет это необходимым".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 12 января 2026

Iran International: число жертв протестов в Иране может превышать две тысячи человек
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 января 2026

829-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 января 2026

Пресс-секретарь ЦАХАЛа призвал израильтян не поддаваться слухам
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 января 2026

Белый дом: авиаудары по Ирану – один из рассматриваемых вариантов