Трамп ввел 25-процентные пошлины для стран, сотрудничающих с Ираном

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин в отношении стран, сотрудничающих с Ираном. Соответствующее заявление опубликовано им в соцсети Truth Social.

Он отметил, что решение вступает в силу немедленно и не подлежит пересмотру.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что проблему Ирана президент США предпочел бы решить дипломатическим путем. Но при этом она подтвердила готовность Трампа применить силу в случае необходимости: "Президент США не боится применять смертоносную силу и мощь вооруженных сил США, если сочтет это необходимым".