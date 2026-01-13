Трамп ввел 25-процентные пошлины для стран, сотрудничающих с Ираном
время публикации: 13 января 2026 г., 00:11 | последнее обновление: 13 января 2026 г., 00:11
Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин в отношении стран, сотрудничающих с Ираном. Соответствующее заявление опубликовано им в соцсети Truth Social.
Он отметил, что решение вступает в силу немедленно и не подлежит пересмотру.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что проблему Ирана президент США предпочел бы решить дипломатическим путем. Но при этом она подтвердила готовность Трампа применить силу в случае необходимости: "Президент США не боится применять смертоносную силу и мощь вооруженных сил США, если сочтет это необходимым".
Ссылки по теме