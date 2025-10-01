x
01 октября 2025
|
последняя новость: 21:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 октября 2025
|
01 октября 2025
|
последняя новость: 21:22
01 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Ученые создали человеческий эмбрион, использовав ДНК, извлеченную из клеток кожи

Исследования
США
время публикации: 01 октября 2025 г., 20:17 | последнее обновление: 01 октября 2025 г., 20:46
Ученые создали человеческий эмбрион, использовав ДНК, извлеченную из клеток кожи
Wikipedia.org. Фото: Dr. Vilas Gayakwad

Ученые США впервые смогли создать человеческий эмбрион, использовав ДНК, извлеченную из клеток кожи. Эта технология может помочь бороться с бесплодием, вызванным возрастом или болезнями, потому что она позволяет использовать практически любые клетки тела для того, чтобы создать новую жизнь, сообщает ВВС.

Например, при помощи этого метода у однополых пар будет возможность иметь ребенка, генетически родственного им.

Правда, прежде чем эту технологию смогут использовать клиники репродуктивного здоровья, ее предстоит доработать, а на это может уйти лет десять.

Эксперты говорят, что это значительный прорыв. Однако отмечают, что в подобных случаях необходимо открыто обсуждать с обществом, какие новые возможности предоставляет человечеству наука.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook