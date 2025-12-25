Баарав-Миара: Кнессет используется правительством для вмешательства в уголовные дела

Юридический советник правительства Израиля Гали Баарав-Миара направила письма юрсоветникам министерств и юридическому советнику Кнессета Сагит Афик, предупредив, что ряд парламентских комиссий используется правительством для вмешательства в важные для него уголовные дела и запугивания госслужащих, передает "Кан".

В письме Баарав-Миара отмечает, что, несмотря на инструкции не проводить обсуждения по конкретным расследованиям и делам, подобные попытки не только не прекратились, но и участились. Под видом парламентского контроля правоохранителей приглашают на заседания по конкретным расследованиям, от них требуют сведения и документы по текущим уголовным процессам, что, по оценке юрсоветника, подрывает принцип разделения властей и может повлиять на ход следствия.

Баарав-Миара также отметила рост агрессивной и унизительной риторики в адрес представителей юридической службы и прокуратуры на заседаниях комиссий Кнессета, включая случаи, когда председатели комиссий не пресекают подобные высказывания. Она призвала положить конец этой практике.