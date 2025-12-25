ВВС Иордании нанесли удары по объектам наркоторговцев в Сирии

Государственное телевидение Сирии сообщило, что иорданские ВВС нанесли удары по объектам сети контрабанды наркотиков, расположенным на юге и востоке Сирии.

Иорданская армия подтвердила, что были атакованы фабрики, которые используются для производства наркотиков и оружия, однако без уточнения, что цели располагались на территории Сирии.

"Нейтрализованы контрабандисты, переправлявшие вооружения и наркотики в Иорданию. Успех операции стал результатом точных разведданных и взаимодействия с региональными партнерами", – говорится в заявлении.

В годы гражданской войны каптагон, который также называют "наркотиком террора", стал главным источником дохода режима Башара Асада. Его активно поставляли в соседние страны. Для финансирования своей деятельности наркотики использует и ливанская "Хизбалла".