25 декабря 2025
25 декабря 2025
Ближний Восток

ВВС Иордании нанесли удары по объектам наркоторговцев в Сирии

Сирия
Иордания
Наркотики
время публикации: 25 декабря 2025 г., 14:34 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 14:37
Wikipedia.org. Фото: Caycee Cook, U.S. Air Force

Государственное телевидение Сирии сообщило, что иорданские ВВС нанесли удары по объектам сети контрабанды наркотиков, расположенным на юге и востоке Сирии.

Иорданская армия подтвердила, что были атакованы фабрики, которые используются для производства наркотиков и оружия, однако без уточнения, что цели располагались на территории Сирии.

"Нейтрализованы контрабандисты, переправлявшие вооружения и наркотики в Иорданию. Успех операции стал результатом точных разведданных и взаимодействия с региональными партнерами", – говорится в заявлении.

В годы гражданской войны каптагон, который также называют "наркотиком террора", стал главным источником дохода режима Башара Асада. Его активно поставляли в соседние страны. Для финансирования своей деятельности наркотики использует и ливанская "Хизбалла".

Ближний Восток
