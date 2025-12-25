"Кан": Либерман потребовал разъяснений по обсуждению Катара в Нью-Йорке. Резкая реакция "Мосада"

Лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил на конференции "Едиот Ахронот", что в прошлом месяце глава "Мосада" Давид Барнеа якобы встречался в Нью-Йорке с представителями Катара и договорился о создании нескольких рабочих групп, включая "группу по коммуникациям", которая должна заниматься "имиджем Катара".

Либерман потребовал разъяснить содержание контактов и сказал, что происходящее напоминает ему "6 октября" – с возвращением катарского фактора и фигуры Мухаммада аль-Эмади, передает "Кан".

В "Мосаде" отвергли утверждения Либермана, назвав его слова "абсурдными, лживыми и не имеющими оснований". В то же время в "Мосаде" подтвердили сам факт встречи в Нью-Йорке.

В заявлении "Мосада" поясняется, что это была трехсторонняя встреча при участии спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Виткоффа и что обсуждался широкий круг вопросов по региону и сектору Газы. Среди прочего обсуждалась тема лидеров террористической организации ХАМАС, находящихся в Катаре. Единственный "медийный" пункт, по версии "Мосада", касался требования США и Израиля к Дохе повлиять на освещение, связанное с "Аль-Джазирой", и прекратить кампании дезинформации и подстрекательства.