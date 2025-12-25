x
Культура

Умерла актриса Вера Алентова, сыгравшая главную героиню в фильме "Москва слезам не верит"

Россия
время публикации: 25 декабря 2025 г., 13:36 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 13:49
Умерла актриса Вера Алентова, сыгравшая главную героиню в фильме "Москва слезам не верит"
Wikipedia.org. Фото: Svklimkin

Народная артистка России Вера Алентова скончалась 25 декабря в возрасте 83 лет. О ее смерти сообщили в Московском драматическом театре имени Пушкина, где она служила много лет.

Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года в Котласе, окончила Школу-студию МХАТ (1965) и с того же года работала в Театре имени Пушкина.

Широкую известность ей принесла главная роль в фильме "Москва слезам не верит" (Катерина), среди ее заметных работ также "Время желаний", "Зависть богов", "Ширли-мырли".

В общей сложности почти за 60 лет кинокарьеры сыграла более 30 ролей.

Алентова была вдовой режиссера Владимира Меньшова (умер 5 июля 2021 года). Их дочь – актриса и телеведущая Юлия Меньшова.

