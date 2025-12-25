x
25 декабря 2025
25 декабря 2025
25 декабря 2025
последняя новость: 14:15
25 декабря 2025
Экономика

Тель-Авивская биржа переходит на работу с понедельника по пятницу

время публикации: 25 декабря 2025 г., 14:15 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 14:15
Miriam Alster/FLASH90

Тель-Авивская фондовая биржа (TASE) сообщила, что с 5 января 2026 года рабочая неделя биржи будет длиться с понедельника по пятницу, а не с воскресенья по четверг.

В связи с этим в воскресенье, 4 января, и во все последующие воскресенья, торги проводиться не будут.

В пятницу торги будут завершаться в 14:00.

Определение индекса/цены для экспирации деривативов будет проводиться по понедельникам, средам и пятницам вместо воскресенья, вторника и четверга.

В пятницу не будут проводиться первичные эмиссии.

Клиринг торгов с пятницы и трансляция курсов фондов с пятницы будут осуществляться в воскресенье.

Если воскресенье выпадает на праздничный день, в предшествующую пятницу торги проводиться не будут.

