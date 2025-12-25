Тель-Авивская биржа переходит на работу с понедельника по пятницу
время публикации: 25 декабря 2025 г., 14:15 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 14:15
Тель-Авивская фондовая биржа (TASE) сообщила, что с 5 января 2026 года рабочая неделя биржи будет длиться с понедельника по пятницу, а не с воскресенья по четверг.
В связи с этим в воскресенье, 4 января, и во все последующие воскресенья, торги проводиться не будут.
В пятницу торги будут завершаться в 14:00.
Определение индекса/цены для экспирации деривативов будет проводиться по понедельникам, средам и пятницам вместо воскресенья, вторника и четверга.
В пятницу не будут проводиться первичные эмиссии.
Клиринг торгов с пятницы и трансляция курсов фондов с пятницы будут осуществляться в воскресенье.
Если воскресенье выпадает на праздничный день, в предшествующую пятницу торги проводиться не будут.
