Израильтяне премированы за адаптер, позволяющий мамам в инвалидных колясках гулять с младенцами

Двое студентов факультета промышленного дизайна Института технологий в Холоне – Тамир Кейдар и Нимрод Шани – разработали для молодой мамы Оли, передвигающейся на инвалидной коляске, простой и безопасный адаптер между детской коляской и креслом-коляской, который позволяет ей самостоятельно гулять с маленьким ребенком.

Проект создан в рамках курса Fixperts (основан профессором Гадом Черни), где студенты разрабатывают решения в тесном сотрудничестве с человеком, которому они помогают. Инициатива – часть международной программы, стартовавшей в 2012 году.

1 октября в Лондоне будет объявлено о присуждении Кейдару и Шани премии Helen Hamlyn Королевского колледжа искусства (RCA) – одной из самых престижных в сфере социально ориентированного дизайна. Награда – признание израильской инновационности, дизайна и приверженности созданию доступных, "меняющих жизнь" решений.

Хотя адаптер делался персонально для Оли, конструкцию можно воспроизвести для любого, кто сталкивается с похожей задачей. Авторы работают по принципам открытой разработки (open source) – чертежи и инструкции опубликованы, чтобы любой нуждающийся мог воспроизвести и адаптировать решение.