Биоразлагаемые влажные салфетки остаются в пресной воде более пяти недель

Ученые впервые изучили разложение биоразлагаемых влажных салфеток при их смывании в унитаз, а не при компостировании, и выяснили, что большинство салфеток сохраняются даже спустя пять недель. По мнению исследователей, это ставит под сомнение заявленную эффективность таких продуктов. Группа из факультетов бионаук, химии и инженерии Кардиффского университета протестировала две популярные марки "биоразлагаемых" салфеток в десяти реках и ручьях Кардиффа, Великобритания.

В течение пяти недель исследователи отслеживали процесс разложения салфеток на этих участках, оценивая потерю прочности на разрыв и учитывая различные факторы окружающей среды, включая микробную биомассу, химический состав воды, температуру и колебания уровня рек. В ходе эксперимента были изучены две марки влажных салфеток на основе целлюлозы. Исследователи выяснили, что салфетки с более высоким содержанием натуральной целлюлозы разлагались более чем в два раза быстрее, чем те, где преобладала регенерированная целлюлоза.

Салфетки марки А, богатые натуральной целлюлозой, теряли около 6,7% своей массы в день, тогда как салфетки марки В с преобладанием регенерированной целлюлозы разлагались примерно на 3,1% в день. Оказалось, что в реальных условиях городской речной среды процесс деградации шел быстрее, чем в предыдущих лабораторных экспериментах. Это, вероятно, связано с повышенной микробной активностью и динамичными условиями рек – колебаниями температуры и уровня воды. Тем не менее, исследование показало, что большинство салфеток сохраняли свои свойства в течение пяти недель. Ученые считают, что одной из причин такой устойчивости может быть осаждение речного мусора на поверхности салфеток, который создаёт своего рода защитный слой.