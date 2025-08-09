x
09 августа 2025
Наука и Хайтек

Исследователи превращают сорняки в биотопливо

Исследования
Экология
время публикации: 09 августа 2025 г., 10:11 | последнее обновление: 09 августа 2025 г., 10:28
Исследователи превращают сорняки в биотопливо
AP Photo/Sunday Alamba

Ученые исследовали возможность переработки 15 видов сорняков, растущих к западу от Брисбена (Австралия), в биотопливные гранулы для использования в качестве твердого топлива.

В результате оказалось, что наиболее подходящими видами стали бразильский паслен и вьющаяся спаржа.

Гранулы были изготовлены стартапом WorkEco из Ипсвича при поддержке стартового гранта от Стратегического фонда реформ университетов Австралии (SURF).

Соавтор исследования и руководитель лаборатории AgriSustain, доцент Судхир Ядав, отметил, что их работа направлена на уменьшение экологического воздействия и повышение устойчивости сельского хозяйства.

Кроме того, ученые изучают возможности переработки низкокачественной биомассы и сельскохозяйственных отходов – таких как стебли растений, солома, древесные отходы и навоз – в полезные продукты. Этот проект может стать источником дохода для стартапа, помочь местным властям решить существующие проблемы и, что особенно важно, снизить нагрузку на окружающую среду.

