Исследование связывает садоводство со снижением риска развития артрита коленного сустава

Садоводство давно является одним из самых популярных занятий среди людей старшего возраста: они ухаживают за землей, разбивают цветники и выращивают огороды с обильным урожаем овощей. Однако, как показали результаты нового исследования, работа в саду приносит пожилым людям не только удовольствие, но и дополнительные, менее очевидные преимущества для здоровья.

В ходе исследования ученые наблюдали за состоянием коленных суставов более чем у 2600 участников, средний возраст которых составлял 64 года. Испытуемых также опросили о том, насколько активно они занимались садоводством или работами на приусадебном участке в разные периоды жизни. Полученные данные были сопоставлены с наличием болей в коленях и признаков артрита, выявленных у участников. Полученные данные показали, что с возрастом люди действительно всё чаще уделяют время садоводству. Кроме того, занятия садом, как правило, становятся долгосрочной привычкой. Участники, начавшие работать на участке в возрасте от 19 до 34 лет, значительно чаще продолжали заниматься этим и в последующие годы жизни.

Анализ также показал, что у любителей садоводства вероятность регулярных болей в коленях была ниже на 29%, а риск развития артрита коленного сустава снижался примерно на 25-29% по сравнению с теми, кто не занимался такими работами.