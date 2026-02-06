Глава МИД Ирана прибыл в Оман, где ожидаются переговоры с представителями США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в столицу Омана Маскат в преддверии сегодняшних переговоров с американскими представителями Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, сообщило иранское информационное агентство IRNA.

4 февраля Аракчи заявлял: "Переговоры по ядерной программе с Соединенными Штатами запланированы на пятницу, примерно на 10 часов утра, в Маскате. Я благодарен нашим оманским братьям за проделанную работу".

Агентство Reuters со ссылкой на "американский источник" писало, что переговоры США с Ираном состоятся в пятницу в Омане.

Ранее издание Axios заявляло об отмене переговоров. Утверждалось, что это связано, в частности, с разногласиями по месту переговоров.

Разногласия между Вашингтоном и Тегераном выходят за рамки выбора места встречи и касаются самой повестки переговоров. Иран настаивает на обсуждении исключительно ядерной программы, тогда как США требуют включить ракетную программу, поддержку террористических группировок в регионе и вопросы прав человека.