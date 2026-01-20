x
Наука и Хайтек

Рекордная за два десятилетия магнитная буря вызвала полярное сияние в США и Европе

время публикации: 20 января 2026 г., 14:36 | последнее обновление: 20 января 2026 г., 14:42
Рекордная за 20 лет магнитная буря вызвала полярное сияние в США и Европе
AP Photo/Jenny Kane

Самая мощная более чем за два десятилетия магнитная буря вызвала в Северном полушарии редкое для умеренных широт природное явление – полярное сияние. Оно было заметно практически на всей территории США и России, в Европе его южная граница находилась около 40 широты.

Как сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН, в ночь на 20 января геомагнитный шторм на солнце достиг уровня G4.7. Общая продолжительность геомагнитного события составит не менее суток, а полная стабилизация обстановки возможна не ранее, чем через два-три дня.

Согласно платформе Spaceweather, выброс корональной массы преодолел расстояние между Солнцем и Землей всего за около 25 часов вместо обычных трех-четырех дней.

Координатор Центра предсказаний космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США Шон Даль отмечает, что последняя солнечная буря подобной мощности наблюдалась в 2023 году. Он также предупреждает о возможных проблемах с напряжением в электросетях.

