19 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
19 января 2026
19 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Наука и Хайтек

Израильские ученые показали, что цветы передают инфекцию между дикими и медоносными пчелами

Исследования
Израильские ученые
Биология
время публикации: 19 января 2026 г., 15:44 | последнее обновление: 19 января 2026 г., 15:44
Израильские ученые показали, что цветы передают инфекцию между дикими и медоносными пчелами
AP Photo/Frank Augstein

Исследователи из Еврейского университета Иерусалима установили, что состав растительности и доступность цветов напрямую влияют на распространение вирусов среди популяций диких и домашних пчел.

В работе, опубликованной в журнале Ecological Applications ученые показали, что вирусы диких насекомых тесно связаны с растениями, которые они посещают. Исследование было сосредоточено на пчелах рода Andrena – важных представителях диких опылителей. Оказалось, что цветы служат своеобразными центрами передачи инфекций. Именно на цветах разные виды насекомых контактируют друг с другом. Наличие определенных цветочных сообществ и ресурсов в радиусе до одного километра определяют вероятность присутствия и передачи патогенов.

Ученые показали, что вирусы, обычно поражающие домашних медоносных пчел, встречаются и у их диких сородичей. Это подчеркивает важность понимания того, как сельское хозяйство и пчеловодство влияют на здоровье дикой природы. Исследователи подчеркивают, что стратегии сохранения опылителей должны учитывать не только количество цветов, но и динамику заболеваний, чтобы избежать непреднамеренного вреда опылителям.

"Наши результаты показывают, что цветы – это не просто источники пищи для опылителей, – пишут авторы работы. – Они также формируют динамику заболеваний внутри сообществ насекомых. Это означает, что решения по управлению средой обитания могут иметь непредвиденные последствия для здоровья опылителей, если не принимать во внимание передачу болезней".

Ученые обращают внимание, что увеличения разнообразия растений недостаточно для защиты среды. Важно понимать, какие именно виды присутствуют на участке и как они способствуют или препятствуют циркуляции вирусов между домашними и дикими видами пчел в рамках единой экосистемы.

