x
02 сентября 2025
|
последняя новость: 06:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 сентября 2025
|
02 сентября 2025
|
последняя новость: 06:49
02 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

На Земле начались сильные магнитные бури

Космос
Земля
время публикации: 02 сентября 2025 г., 05:50 | последнее обновление: 02 сентября 2025 г., 05:57
На Земле начались сильные магнитные бури
Solar Dynamics Observatory/NASA via AP

Сильные магнитные бури начались на Земле из-за выброса солнечной плазмы в сторону планеты. Выброс произошел в результате вспышки уровня M2.76 на Солнце.

Как отмечают ученые, магнитные бури достигают уровня G3. Ожидается рост геомагнитного индекса.

Основная зона полярных сияний будет сформирована в скандинавских странах и в Канаде, отмечается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Ранее ученые сообщали о двух выбросах Солнцем плазмы и мощной вспышке. Первое облако плазмы средних размеров направилось в сторону Меркурия и Венеры, второе – на Землю. Именно оно вызвало магнитную бурю.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 31 августа 2025

Ученые прогнозируют сильные магнитные бури на Земле 2 сентября
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 10 ноября 2024

На Солнце зарегистрирована мощная вспышка