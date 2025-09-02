На Земле начались сильные магнитные бури

Сильные магнитные бури начались на Земле из-за выброса солнечной плазмы в сторону планеты. Выброс произошел в результате вспышки уровня M2.76 на Солнце.

Как отмечают ученые, магнитные бури достигают уровня G3. Ожидается рост геомагнитного индекса.

Основная зона полярных сияний будет сформирована в скандинавских странах и в Канаде, отмечается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Ранее ученые сообщали о двух выбросах Солнцем плазмы и мощной вспышке. Первое облако плазмы средних размеров направилось в сторону Меркурия и Венеры, второе – на Землю. Именно оно вызвало магнитную бурю.