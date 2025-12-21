На Землю вернулась первый астронавт в инвалидной коляске

20 декабря парализованная инженер из Германии совершила суборбитальный космический полет вместе с еще пятью пассажирами, пишет The Guardian. Во время запуска она оставила кресло на Земле и смогла насладиться захватывающим видом планеты с высоты более ста километров.

Семь лет назад Михаэла Бентхаус получила тяжелые травмы после аварии на горном велосипеде, которые привели к параличу. Несмотря на это, она стала первой женщиной с подобной инвалидностью, побывавшей в космосе. Запуск состоялся с территории Западного Техаса на борту ракеты New Shepard компании Blue Origin, основанной Джеффом Безосом. В полете Бентхаус сопровождал бывший топ-менеджер SpaceX Ханс Кенигсманн, также уроженец Германии, который участвовал в организации и финансировании миссии. Стоимость билетов участники не раскрывают.

Бентхаус поделилась, что во время подъема не могла сдержать смех, а в невесомости, на высоте свыше 105 километров, пыталась перевернуться вверх ногами. По информации Blue Origin, десятиминутный суборбитальный полет потребовал лишь минимальных технических доработок, чтобы обеспечить ее участие. Автономная капсула изначально создавалась с учетом принципов доступности, что позволяет людям с различными физическими ограничениями участвовать в полетах, пояснил инженер компании Джейк Миллс, отвечавший за подготовку экипажа.

Ранее в туристических миссиях Blue Origin уже участвовали пассажиры с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения или слуха, а также пожилые люди старше 90 лет. Для полета Бентхаус инженеры добавили специальную доску для удобного перемещения между люком капсулы и креслом. После посадки команда спасателей расстелила дорожку по пустынной местности, чтобы она сразу смогла пересесть обратно в свое инвалидное кресло. Подготовка к миссии велась заранее, а Кенигсманн принимал участие в разработке и тестировании необходимых решений. На стартовой площадке также был установлен лифт, поднимающий экипаж на уровень капсулы, расположенной на вершине ракеты.

33-летняя Михаэла Бентхаус является участницей аспирантской программы Европейского космического агентства в Нидерландах. Ранее она уже испытывала кратковременную невесомость во время параболических полетов в Хьюстоне в 2022 году, а спустя менее двух лет приняла участие в двухнедельной наземной имитации космической миссии в Польше.

По ее словам, травма перечеркнула прежние мечты о космосе. Она отмечает, что в истории практически не было примеров полетов людей с инвалидностью. Поэтому, когда в прошлом году компания Кенигсмана предложила ей участие в миссии Blue Origin с несколькими минутами невесомости, она сначала решила, что произошла ошибка, но, убедившись в серьезности предложения, сразу дала согласие.

Этот полет носил частный характер и не связан с Европейским космическим агентством. Тем не менее в ЕКА уже сделали шаг навстречу инклюзивности, разрешив резервному астронавту Джону Макфоллу, потерявшему ногу в подростковом возрасте, в будущем отправиться на Международную космическую станцию.