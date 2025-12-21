x
|
Наука и Хайтек

В дни праздника Ханука в "Сафари" родилась зебра: теперь их 127

Животные
время публикации: 21 декабря 2025 г., 19:09 | последнее обновление: 21 декабря 2025 г., 19:15
Пресс-служба

К весьма значительному стаду зебр в рамат-ганском зоопарке "Сафари" добавилась новая малышка: в дни праздника Ханука родилась еще одна самочка.

После появления этого детеныша стадо зебр в "Сафари" насчитывает 127 особей, которые свободно гуляют по "африканской саванне" в зоопарке.

Сейчас коллектив "Сафари" подыскивает имя для новорожденной: возможно, оно будет связано с праздником.

Наука и Хайтек
