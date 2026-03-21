Ген, отвечающий за жизнь в горах, может помочь лечить рассеянный склероз

Генетическая мутация, позволяющая животным, таким как яки и тибетские антилопы, выживать в условиях высокогорья, может помочь восстанавливать повреждения нервов при заболеваниях, таких как церебральный паралич и рассеянный склероз (РС). Исследование, опубликованное в журнале Neuron издательства Cell Press, раскрывает природный механизм, способствующий регенерации нервной ткани, и открывает возможности для терапии РС с использованием молекул, уже присутствующих в организме человека.

Миелиновая оболочка защищает нервные волокна головного и спинного мозга и обеспечивает эффективную передачу сигналов. Недостаток кислорода в период развития мозга может повредить миелин, вызывая, например, церебральный паралич у новорожденных. У взрослых повреждения миелина связаны с рассеянным склерозом – аутоиммунным заболеванием, при котором иммунная система разрушает миелиновый слой. Снижение кровотока к мозгу при старении также может повреждать миелин, способствуя развитию сосудистых заболеваний и деменции. Ранее ученые выявили, что у животных, обитающих на Тибетском плато, встречается мутация в гене Retsat, которая, как предполагается, помогает сохранять нормальную функцию мозга при хронически низком уровне кислорода.

Команда проверила, защищает ли эта мутация миелиновую оболочку. Новорожденных мышей помещали в условия низкого кислорода, эквивалентные высоте более 3 900 метров, на неделю. Мыши с мутацией Retsat показывали лучшие результаты в тестах на память, обучение и социальное поведение по сравнению с обычными мышами. Анализ мозга показал у них более высокий уровень миелина вокруг нервных волокон. Далее исследователи проверили способность мутации восстанавливать повреждения миелина, аналогичные тем, что наблюдаются при РС. У мышей с мутацией миелиновая оболочка восстанавливалась быстрее и полнее, а в поврежденных участках обнаруживалось больше зрелых олигодендроцитов – клеток, производящих миелин.

Дополнительно выяснилось, что у мышей с мутацией повышался уровень ATDR, метаболита витамина A. Мутация Retsat усиливает ферментативное превращение витамина A в метаболиты, стимулирующие формирование и созревание миелинпродуцирующих олигодендроцитов. Введение ATDR мышам с моделью РС снижало тяжесть заболевания и улучшало двигательную функцию.