Исследователи разрабатывают инъекционный чип для лечения заболеваний мозга

Ученые Массачусетского технологического института разрабатывают микроскопические беспроводные электронные чипы, способные перемещаться по кровеносной системе и самостоятельно внедряться в заданные участки мозга.

В эксперименте на лабораторных мышах исследователи показали, что эти устройства, размеры которых составляют лишь миллиардную часть длины рисового зерна, действительно могут ориентироваться и добираться до нужной области мозга без внешнего управления. После имплантации такие чипы способны обеспечивать электрическую стимуляцию, аналогичную применяемой сегодня при лечении болезни Паркинсона, рассеянного склероза, эпилепсии и депрессии.

По словам ученых, миниатюрные чипы заранее соединяются с живыми клетками, что помогает им уклоняться от реакции иммунной системы и безопасно пересекать гематоэнцефалический барьер.

Они отмечают, что традиционные операции по установке мозговых имплантатов обходятся в сотни тысяч долларов и сопряжены с серьезными рисками.

В экспериментах на животных исследователи продемонстрировали, что микрочипы способны снижать воспаление в мозге, обеспечивая так называемую глубокую нейромодуляцию – электрическую стимуляцию его внутренних структур. Ученые добавляют, что для воздействия на разные зоны мозга можно использовать различные типы клеток – в зависимости от заболевания, которое требуется лечить.

Благодаря своим крошечным размерам такие чипы обеспечивают значительно более высокую точность, чем традиционные нейроимплантаты. Достигнув цели, они активируются с помощью электромагнитных волн, после чего начинают стимулировать соответствующие группы нейронов.